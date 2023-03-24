Иран может изготовить ядерное оружие всего за несколько месяцев, если решится на этот шаг. Такую оценку в четверг высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса, передает ТАСС.

«Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и ему потребуется еще несколько месяцев для производства настоящего ядерного оружия», — сказал генерал.

Он отметил, что Иран «предпринимает действия по совершенствованию своих возможностей по производству ядерного оружия». Вместе с тем Милли заверил Конгресс, что США проводят свою политику с целью не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

«Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов действий для нашего руководства на тот случай, если, или когда, Иран решит разработать настоящее ядерное оружие», — указал глава КНШ США.