Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, находящимся с визитом в Лондоне.

Информацию об этом распространил офис премьер-министра Великобритании.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран и его дальнейшее углубление.

«Два лидера приветствовали подписание на этой неделе дорожной карты Великобритании и Израиля на период до 2030 года, которая будет способствовать развитию двусторонних отношений, и предусматривает выделение 20 миллионов фунтов стерлингов на совместные научно-технические проекты в течение следующего десятилетия», — говорится в информации.

В офисе Риши Сунака сообщили, что в ходе встречи он и его израильский коллега «обсудили общие вопросы безопасности и обороны, в том числе, незаконное вторжение России в Украину и угрозу региональной стабильности со стороны Ирана».

«Касательно Ирана лидеры обсудили серьезные опасения Великобритании и Израиля по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана, и договорились, что правительства двух стран продолжат тесно сотрудничать, чтобы реагировать на агрессию и управлять риском распространения ядерного оружия», — подчеркивается в заявлении офиса премьер-министра Великобритании.