Министры иностранных дел России и Ирана встретятся в Москве. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что переговоры между Сергеем Лавровым и Хусейном Амиром Абдуллахияном состоятся 29 марта, передает АПА.

Захарова отметила, что на переговорах ббудут обсуждаться отношения между двумя странами, ядерная программа Ирана, ситуация в Сирии, Афганистане, проблемы на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с Южным Кавказом и Каспием.