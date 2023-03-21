По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Как сообщает Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос».

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства Министерства обороны, рассказали о значимости подобных курсов, способствующих повышению профессионализма и боеспособности военнослужащих, и пожелали коммандос успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены сертификаты, и отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.