Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана, сообщается на сайте его офиса.

Санкции вводятся сроком на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против сирийского коллеги Башара Асада. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Указ о новых санкциях со стороны Украины начал действовать со дня опубликования.