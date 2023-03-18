Экс-президент США Дональд Трамп назвал дату своего ареста по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Бывший американский лидер ожидает, что его могут задержать 21 марта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Наша нация сейчас — третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим — сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах, убивая и сжигая без всякого наказания. Миллионы проникают к нам через открытую границу. Преступность и инфляция разрушают сам наш образ жизни.

Теперь незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена, которая позволила собрать новые записи о насильственных преступлениях и чей лидер финансируется Джорджем Соросом, указывают на то, что хоть ни одно преступление не может быть доказано и основано на старой информации и является полностью развенчанной (многими другими прокурорами!) сказкой… республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, станем вновь нацией!».