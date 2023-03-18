На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, ни от какой структуры никакой реакции не последовало.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй Карабахской войны, еще раз подтверждает это», — отметил глава государства.

Он напомнил, что около 30 лет наши земли находились под оккупацией. Армения проводила против нашего народа политику этнической чистки. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Против нашего народа был совершен геноцид, была совершена несправедливость, были совершены военные преступления. Мы никогда этого не забудем. Мы никогда этого не должны забывать», — подчеркнул глава государства.