Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Тегеран стал надежным партнером для Минска. Об этом говорится в поздравительном послании Лукашенко его иранскому коллеге Эбрахиму Раиси по случаю тридцатилетнего юбилея установления дипотношений между странами, передает «Sputnik Беларусь».

Белорусский лидер отметил, что на протяжении трех десятилетий народы двух стран развивают взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов доверия и дружбы, и за это время было сделано много для понимания возможностей друг друга и углубления межгосударственных связей.

«Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности», — подчеркнул Лукашенко.