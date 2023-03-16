Иран согласился прекратить тайные поставки оружия своим союзникам — хуситам в Йемене в рамках заключенной при посредничестве Китая сделки по восстановлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в США и Саудовской Аравии.

Подписание соглашения может придать новый импульс усилиям по прекращению одной из самых длительных гражданских войн в регионе.

В течение многих лет Саудовская Аравия и Иран поддерживали противоборствующие стороны в йеменском конфликте, разжигая войну, которая имела катастрофические гуманитарные последствия и вышла за пределы страны, поскольку силы хуситов наносили ракетные и беспилотные удары по саудовскому королевству.

По словам официальных лиц США и Саудовской Аравии, если Тегеран прекратит вооружать хуситов, это может оказать давление на группировку боевиков, чтобы добиться соглашения о прекращении конфликта.

После того, как Саудовская Аравия и Иран объявили о соглашении о восстановлении дипломатических отношений через семь лет после их разрыва, официальные лица обеих стран заявили, что Иран будет оказывать давление на хуситов, чтобы они прекратили нападения на Саудовскую Аравию. Один саудовский чиновник заявил, что королевство ожидает, что Иран будет соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия, призванное предотвратить попадание оружия к хуситам. Прекращение поставок оружия может затруднить боевикам нанесение ударов по королевству и захват новых территорий в Йемене.