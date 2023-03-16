16 марта около 03:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Джесарета Велиева, 1988 года рождения, в Клиническом медицинском центре №1.

В ходе предварительного следствия установлено, что Джесарет Велиев был ранен ножом в одном из ресторанов, расположенных у станции метро «20 Января», во время ссоры с людьми, сидевшими за соседним столиком, из-за заказа музыки.

По фактам в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия) Уголовного кодекса.

В целях установления лица (лиц), подозреваемых в совершении преступления, принимаются необходимые меры следственно-оперативной группой в составе сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.