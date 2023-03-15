Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало календарь месяца Рамазан.
Как сообщили в УМК, календарь составлен по условному измерению времени для Баку и Абшеронского полуострова.
По другим регионам страны календарь должен регулироваться по времени намаза, размещенному на сайте qafqazislam.com
Отметим, месяц Рамазан начнется 23 марта.
9, 11, 13 и 17 апреля считаются ночами аль-Кадр (ночь Предопределения).
В 1 день месяца «шаввал» (21 апреля) будет отмечаться Ид-аль-Фитр – праздник Рамазан.
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