В Беларуси с 25 марта вступают в силу поправки к законам, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военнослужащих за госизмену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии. Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» опубликован во вторник, 14 марта, на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает DW.

В документе говорится, что данный закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 9 марта закон был подписан правителем Беларуси Александром Лукашенко. Отмечалось, что основная цель документа — «усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».

Уголовная ответственность «за измену государству», совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. При этом «за измену государству», совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.

Ужесточение уголовной ответственности

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (около $740 тыс.). Эта мера, по мнению авторов поправок, «призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности».

Закон также вводит уголовную ответственность за «пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов». С трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности.

При этом закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении преступления.