Глава Казахстана Токаев призвал быть внимательнее при установке памятников деятелям СССР.

«Следует внимательнее относиться к установке памятников деятелям эпохи СССР в Казахстане», сказал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях, сообщает ТАСС.

«Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого», — сказал Токаев.