Сегодня загорелся кустарник в лесном массиве возле села Нохургышлаг Габалинского района.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова.

По предварительной версии, возгорание началось на принадлежащем гражданину садовом участке, расположенном в вышеуказанном селе, а затем огонь перекинулся на территорию леса.

Она отметила, что в настоящее время местные структуры министерства и сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС принимают меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории.

Во избежание ЧП И.Ибрагимова призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем и избегать ситуаций, способных спровоцировать возгорание.