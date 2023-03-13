Власти Ирана готовы поделиться с Минском своим опытом противостояния санкциям. Об этом сообщает БелТА. со ссылкой на заявление президента Ирана Ибрахима Раиси по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Ирана, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной Беларусью в этом направлении», — сказал иранский президент.

Раиси также добавил, что визит Лукашенко станет отправной точкой в развитии отношений Ирана и Беларуси. По итогам переговоров главы государств подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.