Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя странами и инвестиционное сотрудничество, сообщила «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ожидается подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Беларусью и Ираном и ряда международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

«В Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран президента Республики Беларусь состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств Беларуси и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

«Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Согласно ему, стороны определили «совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес».