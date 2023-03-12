Власти Ирана арестовали свыше ста человек по обвинению в отравлениях в школах, сообщает иранское новостное агентство IRNA.

По версии МВД Ирана, некоторые из задержанных использовали безвредные вещества с неприятным запахом «из озорства», другие же применяли отравляющие вещества «с целью навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану». Последних проверяют на наличие связи с террористическими организациями.

До этого аятолла Ирана Али Хаменеи потребовал смертной казни для виновников массовых отравлений в случае, если будет доказано, что они были вызваны намеренно.

Жертвами отравлений стали свыше 1 000 школьников обоих полов, преимущественно девочки. Некоторым потребовалось лечение в больнице.