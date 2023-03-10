Багдад получил от США разрешение выплатить Тегерану $500 млн из задолженности по оплате импорта иранских газа и электроэнергии.

Об этом сообщил генеральный секретарь ирано-иракской торговой палаты Хамид Хосейни.

«Во время последнего визита министра иностранных дел Ирака [в США] было получено разрешение выплатить Ирану $500 млн», — цитирует его агентство Tasnim.

По данным министерства иностранных дел Ирака, совокупный долг арабской республики перед Тегераном составляет примерно $18 млрд. Оценки ЦБ Ирана несколько меньше — около $10 млрд. По словам Хосейни, разница в суммах, вероятно, обусловлена учетом Багдадом импорта иранских газа и электроэнергии за последнее время.