Nar запустил программу стажировки для студентов, обучавшихся по специальности ИТ, с целью обучения местных кадров в области мобильной связи в Азербайджане. Студенты отобранные для участия в программе, получат возможность работать вместе с профессиональными техническими командами, ответственными за мобильную коммуникационную сеть Nar и начать строить свою карьеру уже сейчас.

В рамках программы, которая продлится до конца мая, 27 студентов получат практику в отделе сетевых технологий. Эти студенты учатся на факультете информационных и телекоммуникационных технологий Азербайджанского технического университета (AzTU).

Стоит отметить, что в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности в поддержку образования, Nar установил долгосрочное сотрудничество с AzTU. В рамках сотрудничества в университете работает Nar GSM лаборатория, техническая команда Nar проводит тренинги по основам мобильной связи, а студенты AzTU привлекаются к программам стажировок.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.