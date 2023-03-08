Иран тайно поставил большое количество пуль, ракет и минометных снарядов России для войны против Украины и планирует отправить еще. Об этом сообщает Sky News.

В январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов.

Также сообщается, что на судах были боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Отмечается, что Россия заплатила за боеприпасы наличными.