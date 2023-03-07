При совместной организации Министерства обороны и Министерства науки и образования Азербайджана в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского была проведена встреча с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма и повышения привлекательности военной службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

На встрече присутствовали представители Министерства обороны, Министерства науки и образования, а также военные руководители средних общеобразовательных школ.

Участники встречи посетили Центр Гейдара Алиева на территории военного лицея имени Джамшида Нахчыванского и отдали дань памяти великой личности, возложив цветы к его бюсту.