Азербайджан в сентябре 2026 года стал вторым крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, сообщает «Тренд».

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), в сентябре Азербайджан экспортировал в Турцию 867,12 млн кубометров природного газа, что на 9,51 процента меньше по сравнению с 958,25 млн кубометров за аналогичный месяц 2025 года.

Россия за отчетный период заняла первое место по поставкам природного газа в эту страну. При этом экспорт снизился на 33,12 процента в годовом выражении — до 967,76 миллиона кубометров против 1,447 млрд кубометров годом ранее. Иран занял третье место, поставив 660,22 млн кубометров газа, что на 18,23 процента больше по сравнению с 807,41 млн кубометров в сентябре прошлого года.

«Общий импорт природного газа Турцией в сентябре снизился на 25,52 процента в годовом выражении — до примерно 2,685 млрд кубометров с около 3,605 млрд кубометров годом ранее. Импорт трубопроводного газа составил 2,495 млрд кубометров, снизившись на 22,34 процента, тогда как импорт сжиженного природного газа (СПГ) снизился на 51,56 процента — до 190,18 млн кубометров», — отмечается в отчете.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года страна экспортировала 17,994 млрд кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа сократился на 250 млн долларов, или 3,7% в стоимостном выражении, и на 534 млн кубометров, или 2,9%, в количественном выражении.

Отметим, что, по данным Государственного комитета статистики, за отчетный период в Азербайджане было добыто 37,521 млрд кубометров природного газа. Это на 273 млн кубометров, или 0,7%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года (37,794 млрд кубометров).

За первые девять месяцев 2026 года объем товарной добычи природного газа составил 28,581 млрд кубометров против 29,046 млрд кубометров годом ранее. Таким образом, показатель снизился на 465 млн кубометров, или 1,6%.