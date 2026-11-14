Согласно проекту новой Конституции Армении, должность секретаря Совета безопасности планируется упразднить.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь министра юстиции Мариам Мелкумян в ответ на запрос газеты «Жоховурд», а также ряд других источников.

Таким образом, в случае принятия новой Конституции Ален Симонян, ранее занимавший пост спикера парламента, а затем назначенный секретарем Совбеза, лишится нынешней должности.

Газета также утверждает, что в частных беседах Симонян говорил о намерении баллотироваться на пост мэра Еревана на выборах 2028 года.