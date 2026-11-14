Европа ищет надёжные источники энергии и новые торговые маршруты. Война в Украине и нестабильность на Ближнем Востоке заставляют европейские государства уделять больше внимания тому, откуда поступают ресурсы, через какие территории проходят грузы и насколько устойчивы эти связи. Встречи президента Ильхама Алиева на саммите Европейского политического сообщества в Дублине показали, что Азербайджан занимает всё более заметное место в решении этих задач.

При этом сотрудничество Баку и Брюсселя имеет тенденцию, что называется, к расширению и углублению. Конечно, традиционные газовые поставки сохраняют значение, где-то даже их роль возрастает, однако рядом с ними появляются и утверждаются также проекты экспорта электроэнергии и развития транспортных связей между Европой и Центральной Азией. Именно эти направления обсуждались на встрече президента Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Антониу Коштой во время его встречи в Дублине. Речь идёт об условиях увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС — долгосрочных контрактов и финансирования необходимой инфраструктуры. Отдельно речь шла об экспорте зелёной электроэнергии через Грузию, Турцию и Болгарию, а также о развитии Среднего коридора.

Своё видение будущего энергетического партнёрства между Азербайджаном и Европой президент Ильхам Алиев подробно раскрыл во время своего выступления на круглом столе по конкурентоспособности, инновациям и доступной энергии. Напомнив о меморандуме, подписанном Азербайджаном и ЕС в 2022 году, глава азербайджанского государства отметил, что с того времени поставки азербайджанского газа в Евросоюз выросли с 8 до 13 млрд кубометров. Президент также сообщил о планах дальнейшего увеличения экспорта с учётом открытия новых месторождений.

Рост поставок азербайджанского газа позволяет европейским странам снизить зависимость от отдельных поставщиков. Однако дальнейшее увеличение экспорта требует вложений в добычу и газопроводы. Поэтому Баку заинтересован в долгосрочных контрактах, которые подтвердят будущий спрос и позволят обосновать эти инвестиции.

В Дублине Ильхам Алиев отметил, что газотранспортная система работает с полной загрузкой, хотя пропускная способность газопровода в направлении Греции и Италии увеличена с 10 до 11,2 млрд кубометров. Дальнейшее наращивание экспорта требует инвестиций, поэтому на встрече с Коштой обсуждались долгосрочные контракты и механизмы финансирования. Поэтому Баку рассчитывает получить подтверждение будущего спроса, чтобы обосновать расходы на новые мощности.

Эта тема получила продолжение на переговорах и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны, подчеркнув роль Трансадриатического газопровода TAP, вместе с тем рассмотрели дополнительные возможности увеличения экспорта. Европейцы хотят получать больше азербайджанского газа, но для этого нужны новые скважины и расширение газопроводов. Поэтому Баку настойчиво ставит вопрос об участии европейской стороны в финансировании этих работ.

Между тем Азербайджан готовит широкую основу для сотрудничества с Европой и в электроэнергетике. Не случайно в переговорах с руководством ЕС отдельное внимание уделялось договорённости Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок. А на встрече с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым обсуждалось создание конкретного электрического коридора.

Очевидно, что экспорт зелёной электроэнергии позволит Азербайджану расширить продажи в Европу, а европейским покупателям — получать энергию из нового источника. Однако для этого нужны линии передачи и долгосрочные договорённости о закупках. Поэтому обсуждение электрических коридоров приобретает стратегическое значение.

Здесь следует подчеркнуть, что переговоры ведутся в условиях масштабной перестройки европейского энергетического рынка. Меняются поставщики, маршруты и направления инвестиций, а конкуренция за доступ к европейским потребителям усиливается. Азербайджан участвует в этом переделе со своими преимуществами — энергоресурсами, действующей экспортной инфраструктурой и возможностями развития возобновляемой энергетики. Таким образом, новый геоэкономический ландшафт Европы формируется при активном участии Баку, который стремится закрепить свои позиции одновременно на газовом и электроэнергетическом рынках.

Одним из конкретных примеров такого участия стали переговоры Ильхама Алиева с президентом Румынии Никушором Даном. Лидеры обсудили энергетические и транспортные связи между Каспийским и Чёрным морями. Румыния рассматривается как один из выходов на рынок ЕС для грузов и электроэнергии, поступающих через Южный Кавказ. Таким образом, сотрудничество с Бухарестом позволяет Баку развивать европейское направление сразу в двух областях — энергетике и транзите.

С другой стороны, развитие Среднего коридора также расширяет значение Азербайджана для ЕС. Через его территорию европейские компании получают дополнительный маршрут к рынкам Центральной Азии. В этой связи стоит напомнить, что в Дублине обсуждались также новые железнодорожные связи. Речь идёт о скором завершении оценки Евросоюзом проекта Нахчыванской железной дороги.

Вот почему главный политический результат этих проектов — рост значения Азербайджана в делах Евросоюза. Когда от сотрудничества зависят поставки энергии и торговые маршруты, любое неконструктивное поведение затрагивает и собственные интересы. Всё сказанное существенно усиливает позиции тех европейских стран, которые выступают за прагматичный диалог с Баку, поскольку именно расширение сотрудничества даёт Брюсселю гораздо больше возможностей реализовать свои долгосрочные интересы в этом чувствительном регионе.