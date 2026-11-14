Илон Маск заявил, что подпишет петицию о восстановлении Дженсена Хуанга в должности.

«Сейчас ведется работа над петицией о восстановлении Дженсена в должности, и я ее подпишу», — ответил Маск на сообщение в социальных сетях.

Вышеприведенный ответ бизнесмен дал после того, как пользователь под ником X призвал сотрудников Nvidia высказаться в поддержку возвращения Хуана на пост руководителя компании. Автор поста подчеркнул, что инженеров, специализирующихся на графических процессорах, трудно найти, а еще труднее заменить, поэтому сотрудники должны защищать будущее компании.

Маск не уточнил, кто инициировал петицию и когда планируется начать сбор подписей.

Как сообщает Wired, один из давних инженеров Nvidia, по всей видимости, опубликовал внутреннюю записку, призывающую коллег учитывать настроения сотрудников, прежде чем совет директоров примет какие-либо решения после отставки Хуанга. Записка собрала более 1600 комментариев, при этом некоторые сотрудники призывали компанию найти способ вернуть бывшего генерального директора, сообщает Wired со ссылкой на полученную им внутреннюю переписку.

Маск выразил поддержку усилиям по возвращению Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia, поскольку руководство компании рассматривает потенциальных преемников.