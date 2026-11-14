Китай и США провели первое заседание торгового совета в рамках двустороннего механизма торгово-экономических консультаций.

Об этом проинформировало Министерство коммерции Китая, сообщают СМИ.

По данным ведомства, представители двух стран провели подробные и конструктивные переговоры по ряду вопросов, включая взаимное снижение таможенных пошлин.

Отмечается, что стороны договорились продолжить заседания торгового совета, в ходе которых будут обсуждаться снижение тарифных пошлин на сумму до 30 млрд долларов, торговля сельскохозяйственной продукцией и другие вопросы.