Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что в Афганистане осталось около 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. единиц техники производства США.

По словам экс-президента, пишет ТАСС, Талибан продает оставленное вооружения американского производства, в том числе вертолеты Apache. Такую версию он изложил на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона.

«Они распродают всю прекрасную, совершенно новую технику, которую мы им дали. Вертолеты Apache, которые являются лучшими в мире. Один они отдали России, один – Китаю. Они разберут его и скопируют. Теперь они это сделают, потому что они на самом деле очень умные», — считает экс-президент.