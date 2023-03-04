В Баку прошел общегородской субботник.

Мероприятие организовано в преддверии праздника Новруз Исполнительной властью города Баку под девизом «Встретим праздник Новруз с чистым городом».

В рамках субботника сотрудниками структур ИВ Баку провели работы по очистке и благоустройству проспектов и улиц, тротуаров, бордюров и фонарных столбов, ограждений, витрин магазинов, киосков и остановок, дворов и кварталов, зеленых зон, а также по обрезке деревьев.

Субботник охватил все районы столицы, информирует Report.