В Германии сейчас нет армии, которая способна защитить страну в случае войны, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», — сказал он.

Министр призвал вложить больше денег в модернизацию армии, потому что страна имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.

Среди проблем армии Писториус назвал нехватку персонала, техники и вооружения, особенно после поставок в Украину.

«И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни в Украине», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.