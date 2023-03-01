Саадат Видади гызы Юсифова назначена заместителем министра культуры Азербайджана.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Саадат Видади гызы Юсифова назначена заместителем министра культуры Азербайджана.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий