Российский пропагандист Владимир Соловьев вновь разразился в эфире телеканала «Россия 1» о «целях» России по завоеванию новых земель.

«А цели у нас примерно такие – возвращение исконно русских земель. Всех земель. И для этого надо объяснить – какие именно эти земли – назвать территории, города. И для решения этой задачи сказать: объявляем набор добровольцев. Сколько надо – 200 тысяч, 300 тысяч? Сколько надо танков – три тысячи, пять, десять? Сколько промышленность произведет», — важно заявил он.

«И наша задача – нам плевать, что они там хотят и в каком ухе ковыряются. А наша задача – выйти, например к простому русскому городу Чопу. Или пройтись по следам великого русского воинства 18-го века, которое по тогдашним германским землям, еще не объединенным, промаршировало вовсю. И узнать, как дела у традиционного многовекового русского города Варшавы. Ну если они хотят хамить, то почему не говорить, к чему это приведет? И город Юрьев надо брать, и Ивангород, и много чего еще», — добавил Соловьев.

«Если мы говорить серьезно, если мы понимаем, какие ставки, то пусть трясется сволочь. И будет очередной переход через Альпы, если надо. Посмотреть, как там памятник Суворову. И посмотреть, помнят ли в Милане, как руки целовали русским солдатам. Если уж хотите хамить, сволочи, то знайте: русский – он медленно запрягает, а потом быстро едет», — глубокомысленно подытожил пропагандист.

