Учения органов управления теробороны с 28 февраля по 3 марта пройдут во всех регионах Беларуси.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2023 году в период с 28 февраля по 3 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск. В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств», — говорится в сообщении.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что большое внимание в ходе проводимых мероприятий «планируется уделить подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».