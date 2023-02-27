Визит спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в Ереван ознаменовался целой серией громких и, мягко говоря, непонятных заявлений. Как заявил евродипломат, после решения Международного суда «мы видели некоторые подвижки, была достигнута договоренность о восстановлении поставок газа и электричества», и выразил надежду, что «в ближайшие дни мы увидим возобновление полноценного движения людей и товаров по Лачинскому коридору».

Прокомментировал Клаар и заявление президента Азербайджана об установлении КПП на Лачинской дороге: «Может быть, Ильхам Алиев имел ввиду каких-то других партнеров, говоря, что есть понимание партнеров в вопросе установления КПП в Лачинском коридоре. С нашей точки зрения – есть договоренности, зафиксированные в Трехстороннем заявлении от 9 ноября, и там КПП не упоминается».

Очень много времени посвятил полемике с Москвой: «К сожалению, мы видели заявления России о том, что целью ЕС является вытеснение России из региона и присвоение посредничества. Я неоднократно говорил своим российским собеседникам, что мы не видим оснований для таких обвинений. У ЕС одна простая цель-помочь Армении и Азербайджану достичь мира. Это выгодно нам, как соседу Южного Кавказа, это должно быть выгодно и России, как соседу Южного Кавказа. Я очень разочарован тем, что некоторые в Москве продолжают выступать с подобными беспочвенными заявлениями» — рассуждал Тойво Клаар.

По его словам, «размещение гражданских наблюдателей ЕС не может стать причиной превращения региона в зону конфликта между Западом и Россией, мне трудно это представить. Мы размещаем 100 безоружных наблюдателей, целью которых является укрепление доверия и стабильности. Надеюсь, что это поймут и российские партнеры и будут содействовать этим усилиям». Как уверял дипломат, в его команде «знакомы с беспокойством России о том, что миссия наблюдателей ЕС в Армении не согласована с Азербайджаном. У меня иногда даже складывается ощущение, что Россию это беспокоит больше, чем Баку. Мы находились на связи с Баку по поводу этой миссии и ее размещения. И мы информируем Азербайджан о том, что делает миссия и какие имеет планы. Хотя я ценю беспокойство Москвы, но думаю, что мы с Баку в состоянии сами управлять своими отношениями в этом вопросе».

И, наконец, апогей. Как заявил Тойво Клаар, «главной целью является чувство безопасности для жителей Карабаха там, где они жили веками».

Позволим себе разъяснить господину Клаару, что и газ, и электричество в Ханкенди подаётся из Армении, и увязывать «подвижки» в этом вопросе с решением Международного суда — это слишком откровенно перевирать ситуацию. Далее, если господин Клаар не в курсе, то напомним: на дорогах, пересекающих государственные границы, принято устанавливать КПП. Особенное если по этой дороге идет «свободный транзит» мин и иностранных специалистов по террору. И ЕC – далеко не единственная сторона, с кем Баку может обсуждать вопрос КПП. Суверенитет и границы никто не отменял.

И, наконец, самое главное. Господину Клаару следует уяснить для себя, что право на безопасность имеют не только жители нынешней зоны временного размещения РМК, но и жители той части Карабаха, которая находится под контролем законных властей Азербайджана. В нашей стране прекрасно помнят, как из тогда еще оккупированного Карабаха обстреливали Тертер и Барду. И что же – в этом господин Клаар никакого криминала не видит? Жители Ханкенди право на безопасность имеют, а те, кто сегодня живет в Тертере, а завтра будет возвращаться в Шушу, Физули и Джебраил — уже нет?

И, наконец, что означает «жили веками»? Если господин Клаар имеет в виду армян, то ему надо подучить еще и историю. Согласно которой, переселение армян в Карабах стартует после заключения Туркманчайского договора. А коренным населением этого региона являются как раз азербайджанцы. И они сегодня из соображений безопасности все еще не могут вернуться ни в Ханкенди, ни в Керкиджахан, ни в Шушакенд. Господин Клаар и здесь не в курсе? Он реально полагает, что «на протяжении веков» в Карабахе жили армяне, и на этом основании право на безопасность имеют только они?

И, наконец, как собирается сей господин после таких заявлений вести переговоры в Баку, где позиции ЕС и так изрядно подпорчены мутной историей с приглашением «евромиссии» в Армению? Похоже, европейской дипломатии нужен тот еще «евроремонт».

Нурани, обозреватель