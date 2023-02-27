Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку действующему руководителю государства Саломе Зурабишвили. По его словам, все политические силы республики должны объединиться с главой страны против «российского переворота», который угрожает республике из-за слабости ее нынешнего правительства.

«Поддерживаю заявления президента Зурабишвили, сделанные в последние дни, и ее призыв бороться за свободу. На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также проводить бесперебойные консультации с президентом <…> Сейчас совсем не время вспоминать старые обиды», — написал Саакашвили в Facebook.

Как указал экс-президент Грузии, сопротивление — долг каждого настоящего грузина, начиная от нынешних и бывших президентов. Он также призвал Зурабишвили использовать свой статус и «предупредить весь мир» об опасности захвата власти в республике.