Топ-менеджеры по защите киберпространства оценили работу украинских специалистов и предупредили, что российские хакеры планируют новый этап кибератак против Украины, сообщает Униан.

Как оценили международные специалисты в комментарии Politico, за год войны с россиянами украинским специалистам удалось отбить шквал атак вражеских хакеров, однако сейчас Киеву следует готовиться к новому этапу войны с врагом, который планируют усилить свои атаки в 2023 году.

О такой вероятности предупредили топ-менеджеры сразу двух фирм, специализирующихся на защите киберпространства. В частности, на прошлой неделе специалисты группы анализа угроз Google заявили, что оценивают достаточно «высокой» возможность такого сценария. Они считают, что россияне усилят попытки навредить киберпространству Украины на фоне новых поражений российских войск на фронте.