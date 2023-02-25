«Прославившаяся» в деле «Катаргейт» бывший президент Европейского парламента Ева Кайли обвиняется в лоббировании интересов Армении против Азербайджана.

EU Today сообщает, что вице-президенту Европарламента в настоящее время предъявляются обвинения в связи с ее предполагаемыми отношениями с третьими странами.

Кайли связывают теплые отношения с группой дружбы ЕС-Армения, которая в свою очередь тесно связана с крупнейшей армянским лобби в Европе — Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию (EAFJD).

Базирующуюся в Брюсселе EAFJD возглавляет Каспар Карампетян, торговец алмазами, имеющий армянский и греческий паспорта, и печально известный в СМИ как дилер, торгующий «кровавыми алмазами».

«Помимо встреч в Европейском парламенте, EAFJD лоббировала армянские интересы в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и участвовала в организации поездок европейских парламентариев в оккупированные Арменией районы Карабаха, азербайджанскую территорию, захваченную Арменией с 1988 года, и именуемую армянами «Арцахом». На международной арене эти районы признаны практически всеми странами мира суверенной территорией Азербайджана», — говорится в статье.

В августе 2019 года немецкий депутат Европарламента Мартин Зоннеборн посетил территорию, контролируемую тогда сепаратистами в Карабахе, со своей женой — армянкой по инициативе EAFJD. Их сопровождал Каспар Карампетян, что позже было осуждено МИДом Германии.

К слову, Зоннеборн относится к тем депутатам Европарламента, которые, как сообщает EU Today, поддерживают Россию. В ноябре 2022 года он был одним из 58 человек, проголосовавших против резолюции, объявляющей Россию государством -«спонсором терроризма» в связи с развязанной войной в Украине.

Сама же Кайли яро выступала в Европарламенте за отмену шенгенской визы для азербайджанских дипломатов, утверждая, что Азербайджан «пытается вторгнуться в Карабах», несмотря на то, что Карабах, бесспорно, азербайджанская территория. Бывший вице-президент также враждебно относится к Турции, которая, по ее мнению, может «вторгнуться в Армению».

В статье отмечается, что Азербайджан усердно работает над развитием своего сектора возобновляемой энергетики, а также является крупным производителем нефти и газа и может восполнить дефицит, возникший на европейском рынке в результате вторжения России в Украину и последующих за этим санкций ЕС в отношении РФ.

Поэтому «можно хорошо понять, почему Кремль может хотеть создать барьер между Баку и Брюсселем. Армения является этим барьером», утверждается в материале.

«С этой целью Россия, как утверждается, стремится добиться смены режима в Армении, свергнув премьер-министра Никола Пашиняна и тем самым не дать ему договориться с Азербайджаном и успешно завершить мирные переговоры, которые Москва хочет предотвратить», — отмечается в статье.

«Катаргейт», судя по всему, только верхушка айсберга, поскольку подозрительные НПО продолжают безнаказанно действовать в Европейском парламенте, а значит негативно влиять на возможность наступления мира на Южном Кавказе.