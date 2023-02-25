Белый дом заявил, что Иран намерен купить у России военную технику на миллиарды долларов. Об этом сообщает иранист, эксперт РСМД Никита Смагин, передает eadaily.com.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил: «Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военной техники в ответ. Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне. Мы полагаем, что Россия может предоставить Ирану истребители».

По версии Кирби, Тегеран также намерен приобрести у Москвы дополнительную военную технику, включая ударные вертолеты и радары:

«В целом Иран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов».

Представитель СНБ также отметил, что Иран «в ноябре прошлого года поставлял артиллерийские и танковые снаряды в Россию для применения их в Украине».