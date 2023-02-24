В Азербайджане произошел дикий случай, указывающий на то, что в определенной части общества к женщине все еще относятся, как к собственности или рабыне без права голоса. Распространено видео, на котором видно, как среди белого дня мужчина вместе с другими пособниками затолкал в автомобиль Opel женщину и увез в неизвестном направлении.

Позднее в МВД республики прокомментировали этот инцидент. Так, выяснилось, что происшествие имело место на территории 9-го микрорайона Баку, а все эти лица являются членами одной семьи. Точнее, муж при помощи матери и отца затолкал в машину свою жену, которая решила развестись с ним. По некоторым данным, он увез ее в район.

В полиции отметили, что женщина в данный момент находится в отделении полиции, по факту проводится расследование. Сообщается также, что лица, причастные к насильственным действиям, задержаны.