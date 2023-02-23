Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает телеканал TRT Haber.

«Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае», — говорится в сообщении канала в Telegram.