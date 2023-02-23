Ходжалинский геноцид был совершен в то время, когда Азербайджан делал первые шаги к независимости. Это величайшее преступление геноцида 20-го века по своей жестокости, характеру и масштабу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передает АПА.

Он сказал, что Азербайджан охарактеризовал это как преступление геноцида и сегодня предпринимает соответствующие шаги:

«Нам до сих пор не удалось добиться привлечения к ответственности совершивших это преступление. На сегодняшний день 16 государств приняли резолюции о признании Ходжалинского геноцида геноцидом. Это Мексика, Пакистан, Колумбия, Чехия, Румыния, Судан, Гондурас, Босния и Герцеговина, Словения, Перу, Иордания, Джибути, Шотландия, Панама, Гватемала, Латвия. Ходжалинский геноцид признали также 24 штата США»