Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) распространил сообщение в котором заявляет о рисках распространения инфекционных заболеваний, включая холеру, в пострадавших от землетрясений районах Турции и Сирии.

По данным центра, основные неотложные потребности Турции и Сирии после землетрясений в сфере здравоохранения связаны с травмами и перебоями в системе здравоохранения, но угроза распространения инфекционных заболеваний может вызывать обеспокоенность в течение следующих двух-четырех недель, передает ТАСС.

«В ближайшие недели высока вероятность всплеска случаев холеры в пострадавших районах», — отмечается в заявлении.

Кроме этого, специалисты не исключают развитие в лагерях для пострадавших других болезней, таких как гепатит А и ротавирус.

В ECDC пояснили, что к распространению инфекций может привести ограниченный доступ к чистой воде, неадекватные санитарно-гигиенические условия, ненадлежащая термообработка пищи.

По словам экспертов, «вызывают особую озабоченность» респираторные инфекции из-за переселения пострадавших во временные лагеря.