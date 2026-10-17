Йеменский город Таиз, третий по величине в стране, уже несколько дней находится в осаде движения «Ансар Аллах» (хуситов). Основные пути снабжения города перекрыты, а местные жители сталкиваются с ухудшением гуманитарной ситуации.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на жителей Таиза, бои вблизи города начались настолько быстро, что население не успело эвакуироваться в безопасные районы. В настоящее время в город могут попасть лишь отдельные автомобили и грузовики с южного направления.

«Сейчас бежать рискованно, потому что нам придется пересекать линию фронта. Но если бы это было безопасно, я бы предпочел уехать, чем оставаться здесь в этих ужасных условиях, ожидая, что в любой момент начнутся бои в городе», — рассказал один из жителей газете.

Блокада также привела к перебоям с поставками топлива. По данным издания, многие водители лишились работы из-за резкого роста цен на горючее: бензовозы не могут безопасно добраться до города.

Более 600 тысяч человек под угрозой голода

Гуманитарная ситуация в Таизе вызывает серьезную обеспокоенность. Ранее Associated Press со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН сообщило, что более 600 тысяч жителей города оказались под угрозой недоедания и голода.

По информации организации, из-за осады хуситами гуманитарные структуры потеряли возможность доставлять продовольственную помощь жителям, которые от нее зависят.

12 октября хуситы заявили об установлении контроля над рядом районов провинции Таиз и вытеснении оттуда правительственных сил.

В свою очередь, вооруженные силы международно признанного правительства Йемена сообщили о проведении операции «Рассвет Йемена», в ходе которой, по их утверждению, были нейтрализованы около 1 250 боевиков и уничтожено более 460 единиц техники противника.

Независимого подтверждения этих данных не приводится.