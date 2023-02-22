Армения отказалась от участия в намеченных на декабрь переговорах по мирному соглашению, и, несмотря на препятствия, которые она создала для процесса, Азербайджан остается приверженным процессу и осуществляет обмен комментариями по тексту мирного соглашения.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с государственным министром Великобритании Лео Докерти.

Было подчеркнуто, что Армении необходимо вернуться за стол переговоров и отказаться от деструктивной позиции.