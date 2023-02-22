В соответствии с утвержденным министром обороны планом на 2023 год, с инженерными подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке.

Как сообщает Минобороны, в ходе занятий с участием военнослужащих инженерных войск азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции, проводимых в специально отведенном инженерном городке, саперы на практике выполняют задачи по разведке местности, обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов с помощью миноискателей, их обезвреживанию и другие задачи.

Основной целью занятий является совершенствование профессионального уровня и навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также навыков эффективного применения современной инженерной техники и оборудования, находящихся на вооружении.