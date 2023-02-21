Турецкие СМИ публикуют кадры последствий вчерашних землетрясений в Хатае.
Напомним, по последним данным, число погибших достигло до шести. Почти 300 человек получили ранения разной степени тяжести.
Турецкие СМИ публикуют кадры последствий вчерашних землетрясений в Хатае.
Напомним, по последним данным, число погибших достигло до шести. Почти 300 человек получили ранения разной степени тяжести.
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