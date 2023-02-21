Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передаёт РИА Новости.

По его словам, Китай призывает соответствующие страны прекратить подливать масла в огонь, перестать сваливать вину на китайскую сторону и поднимать шумиху о том, что «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать проведению переговоров и «делиться китайской мудростью» для урегулирования украинского кризиса.