Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».
Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передаёт РИА Новости.
По его словам, Китай призывает соответствующие страны прекратить подливать масла в огонь, перестать сваливать вину на китайскую сторону и поднимать шумиху о том, что «сегодня Украина, завтра Тайвань».
Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать проведению переговоров и «делиться китайской мудростью» для урегулирования украинского кризиса.
все правильно говорит
Русские говорят , что укрраинцы это русские, китайцы говорят , что тибетцы , тайванцы и уйгуры это китайцы, иранцы говорят что азербайджанцы это иранцы. Всё это напоминает Гитлера который присоединял к себе Австрию и Чехию только потому что в Судете и Австрии говорили на немецком.