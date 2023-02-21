Бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что если он будет переизбран на пост главы государства, то тогда «в ту же ночь» позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы провести встречу и разрешить конфликт в Украине.

Об этом он сообщил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Флорида, передает РИА Новости.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — пообещал Трамп.

Трамп заявил, что во время его правления Россия «никогда не стала бы проводить специальную военную операцию» на территории Украины.

«(Президент России Владимир) Путин никогда, никогда не пошел бы на Украину. Затем вмешался (президент США) Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории (Украины), то, возможно, все в порядке», — сказал Трамп, отметив, что «это не то, что стоило говорить».

По мнению бывшего американского президента, авторитет Соединенных Штатов пошатнулся после ухода из Афганистана. Трамп подчеркнул, что «это стало самым позорным днем в истории» США.

Также Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта в Украине.

По мнению бывшего президента США, финансовая поддержка Киева оттягивает множество вещей и приводит к тому, что ежедневно убивают все больше людей.

«Я мог бы урегулировать этот (конфликт) за один день», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине «должен быть разрешен немедленно».