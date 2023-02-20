При Азербайджанском центре гуманитарного сотрудничества, действующем в Санкт-Петербурге, открылась азербайджанская воскресная школа. Данную информацию приводит Госкомитет по работе с диаспорой.

В церемонии открытия школы приняли участие консул по гуманитарным вопросам Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге Рагим Рагимзаде, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Ленинградской области Кенюль Аббасова.

Приветствуя участников мероприятия, директор Азербайджанского центра гуманитарного сотрудничества Эльдар Ализаде, председатель центра Ниджат Байрамлы и заместитель председателя молодежной ассоциации «Симург» Ислам Самедов отметили, что школа будет служить цели обучения азербайджанскому языку и популяризации нашей богатой культуры и традиций. Это поможет подрастающему поколению в России – детям и молодежи – поближе познакомиться с историей и реалиями Азербайджана. Мероприятие продолжилось прочтением стихов и исполнением песен.

На первом занятии в школе сначала был написан диктант на азербайджанском языке и сформированы группы учащихся. Урок истории был посвящен темам «Первобытные общества в Азербайджане» и «Первые государственные образования».