Правительство Японии планирует предоставить Украине дополнительные $5,5 млрд помощи на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Kyodo News.

Кисида добавил, что предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите «Большой семерки», который запланирован на этой неделе. По всей вероятности, Зеленский примет участие в онлайн-формате.

На заседании правящей партии ЛДП Кисида выразил надежду, что на саммите лидеры G7 подтвердят свое единство по борьбе с агрессией России против Украины. Ожидается, что представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейский Союз согласятся продолжить поддержку Украины.

Приоритетами Японии во время председательства у G7 будут экономические санкции против России и поддержка Украины.