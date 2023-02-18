Пушкина объявили французом, причем на официальном уровне. Посольство Франции в Центральноафриканской Республике представило цикл лекций о великих французских деятелях, который начинается именно с Александра Пушкина. Великий поэт был назван, в частности, «французским отцом русской литературы». Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Героем первой лекции о культуре Франции стал Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями». Айвазовский с Куинджи – украинцы, Пушкин – француз. Новая ненормальность», – написала Захарова на своем канале в Telegram.

Напомним, в прошлые выходные Метрополитен-музей в Нью-Йорке поменял национальность Архипа Куинджи, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Русские художники стали украинскими.